Donna investita sulla Briantea elicottero a Olgiate Comasco | soccorsi in codice rosso

Nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, una donna è stata investita lungo via Roma, nel tratto della strada Briantea che attraversa il centro di Olgiate Comasco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero, con le operazioni che si sono svolte in codice rosso. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Grande mobilitazione di soccorsi nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, a Olgiate Comasco per una donna investita lungo via Roma, nel tratto della statale Briantea che attraversa il paese.La chiamata di emergenza è partita attorno alle 10.45 e inizialmente la situazione è stata gestita con la.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Incidente ad Arezzo: donna 61enne investita, codice 2 e soccorsiUn incidente stradale ha scosso Arezzo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Incidente a Montecorvino Pugliano, investita una donna: trasportata in codice rosso al RuggiUna donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in via Vivaldi, nel territorio di Montecorvino Pugliano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Donna investita in centro a Olgiate Comasco, interviene l’elisoccorsoIntervento dei soccorsi nella mattinata lungo il tratto cittadino della statale Briantea con una donna trasportata in codice giallo dopo essere stata investita ... varesenews.it Altro incidente sulle strade comasche: pensionata investita in centro ad Olgiate, arriva anche l’elicottero per il soccorso?? Ultima ora - Incidente prima delle 11 ad Olgiate Comasco, via Roma. Una pensionata di 68 anni, per cause da accettare, urtata da un'auto e caduta ... ciaocomo.it