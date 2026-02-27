Incidente a Montecorvino Pugliano investita una donna | trasportata in codice rosso al Ruggi

Una donna di 65 anni è stata investita da un'auto in via Vivaldi, a Montecorvino Pugliano, e trasportata in codice rosso all'ospedale Ruggi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul posto. La vittima è stata stabilizzata prima di essere condotta in ospedale per le cure necessarie. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Una donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in via Vivaldi, nel territorio di Montecorvino Pugliano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Vopi di Pontecagnano, coadiuvati da un'automedica giunta da Battipaglia. Il personale sanitario, dopo le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Donna investita a Torino, trasportata in codice rosso al CtoUna donna di 76 anni è stata investita da un’auto a Torino nella serata di venerdì 19 dicembre. Donna investita in via Giulio Petroni a Bari: trasportata in ospedale con codice rossoE' ricoverata in gravi condizioni una donna di 76 anni investita questa mattina a Bari, in via Giulio Petroni. Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Donna investita a Montecorvino Pugliano. Trasportata in ospedale in codice rossoLa redazione di ondanews.it è dotata di polizza assicurativa con UnipolSai, numero polizza 1/39359/99/178061324 agenzia di Polla (SA), a Copertura della Responsabilità Civile, Tutela legale, ... ondanews.it Montecorvino Pugliano, furto in casa: rubati i gioielli di un familiare defuntoFurto di gioielli di familiari defunti. L'episodio è accaduto a Montecorvino Pugliano in un'abitazione che è stata presa di mira dai ladri e la signora che ha subito il furto di numerosi gioielli dei ... ilmattino.it