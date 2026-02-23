Incidente ad Arezzo | donna 61enne investita codice 2 e soccorsi

Una donna di 61 anni è stata investita alle 18:10 lungo la strada statale 73, all’intersezione con via Padre Teodosio, a causa di un’auto che non ha frenato in tempo. I soccorritori hanno subito intervenuto, assegnandole un codice di gravità 2. La vittima è stata portata in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono arrivati anche agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un incidente stradale ha scosso Arezzo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Una donna di 61 anni è stata investita intorno alle 18:10 lungo la strada statale 73, all'intersezione con via Padre Teodosio. L'impatto ha richiesto l'intervento immediato del 118 della Asl Toscana Sud Est, con la vittima trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato. Le sue condizioni, pur non ancora chiarite, potrebbero essere state mitigate dalla rapidità dei soccorsi, che hanno l'impiego dell'auto infermierizzata e del team blsd della Misericordia di Arezzo. La polizia municipale ha gestito la situazione, ma la dinamica precisa dell'accaduto resta da accertare.

