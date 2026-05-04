Donna investita a Castellabate nella notte poi auto travolge pedone ad Agropoli | si indaga

Nella notte, una donna è stata investita a Castellabate, mentre in mattinata un pedone è stato travolto da un’auto in via De Gasperi ad Agropoli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi necessari. Al momento, le cause degli incidenti sono ancora oggetto di indagine. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo alle condizioni delle persone coinvolte.

Diversi incidenti sono stati registrati in Cilento nelle ultime ore. In particolare, ad Agropoli, un uomo è stato investito questa mattina in via De Gasperi: sul posto il 118 per soccorrere il malcapitato e la Polizia Municipale per i rilievi. L'altro sinistroNella notte, inoltre, una donna è.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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