Donna di 40 anni investita e uccisa sulla Cilentana | tragedia ad Agropoli

Nella notte, sulla strada statale Cilentana, una donna di 40 anni è stata investita e trovata senza vita. Il conducente del veicolo coinvolto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Il tragico incidente stradale si è verificato nella notte. Il conducente dell'auto si è fermato e ha allertato i soccorsi, ma per la 40enne non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tragedia nella notte sulla Cilentana: donna travolta e uccisa da un'autoDrammatico incidente nella notte lungo la strada statale Cilentana, all’altezza dello svincolo di Agropoli Nord in direzione Capaccio Paestum, dove... Leggi anche: Donna di 30 anni investita e uccisa da un’auto alla fermata del bus: tragedia a Eboli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MARCIANISE - Donna di 40 anni minaccia di lanciarsi dal terrazzo: salvata da Polizia Locale e Carabinieri; Non pregava Allah. Donna italiana costretta a uno stupro di gruppo; Quarantenne a piedi investita, in condizioni gravi; Donna investita mentre attraversa la strada in via della Libertà, la 40enne è grave. Donna di 40 anni investita e uccisa sulla Cilentana: tragedia ad AgropoliIl tragico incidente stradale si è verificato nella notte. Il conducente dell'auto si è fermato e ha allertato i soccorsi, ma per la 40enne non c'è ... fanpage.it Tragico incidente, Angelina muore a 40 anni sulla Cilentana: la donna è stata travolta di notte ad Agropoli NordUna quarantenne di origini georgiane, conosciuta ad Agropoli come Angelina, è morta nella notte lungo la Statale 18 Variante Cilentana, nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord tra domenica 26 e lun ... alphabetcity.it I Carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno ricostruito una grave situazione di maltrattamenti ai danni di una giovane donna del posto, vittima di continue vessazioni fisiche e psicologiche da parte del convivente. Secondo quanto emerso dalle indagini, - facebook.com facebook Sta bene la donna di 72 anni che il 22 aprile si era allontanata da #Baronissi ( #Salerno). E’ stata ritrovata e soccorsa oggi in un campo. I familiari avevano lanciato per lei un appello in diretta nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto”. Grazie a tutti. #chilhavisto x.com