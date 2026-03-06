Paura in strada a Torino | 21enne dà in escandescenze e accoltella una donna al collo in pieno centro

A Torino, nel quartiere Barriera di Milano, un giovane di 21 anni ha impugnato un coltello e si è scagliato contro una donna cinese, ferendola al collo. Durante l’episodio, ha minacciato i passanti e ha mostrato comportamenti violenti in strada. La scena si è svolta nel pieno centro, generando paura tra i presenti. La polizia è intervenuta per fermare l’uomo e soccorrere la vittima.

Paura a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un 21enne di origine marocchina ha minacciato i passanti con un coltello e ha aggredito una donna cinese, che non conosceva, ferendola al collo. Alcuni passanti lo hanno disarmato prima dell’arrivo dei carabinieri. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio. La vittima non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

