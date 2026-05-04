È stato installato un totem touch nella basilica per raccogliere donazioni digitali. Questo dispositivo consente ai visitatori di effettuare offerte attraverso una piattaforma elettronica. Il rettore della chiesa ha manifestato alcune riserve sulla tecnologia, senza specificare i motivi. La presenza del totem rappresenta un cambiamento rispetto ai metodi tradizionali di offerta. La nuova apparecchiatura potrebbe modificare le modalità di destinazione delle donazioni dei fedeli.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo sistema la scelta della destinazione delle offerte?. Perché il rettore della Basilica ha espresso dubbi sulla nuova tecnologia?. Chi ha promosso il progetto per digitalizzare le donazioni nelle chiese?. Cosa accadrà se i fedeli non accetteranno il pagamento elettronico?.? In Breve Progetto 100 totem in 100 chiese promosso da Banco Bpm, Numia e Cei.. Padre Antonio Ramina gestisce la fase di sperimentazione nella Basilica di Padova.. Donazioni mirate a mense, case-famiglia e progetti educativi della carità antoniana.. Funzione multilingue integrata per facilitare i pagamenti ai pellegrini stranieri.. Nella Basilica di Sant’Antonio a Padova è arrivato da pochi giorni un nuovo totem con schermo touch per permettere ai fedeli di effettuare donazioni tramite smartphone, bancomat o carta di credito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donazioni digitali al Santo: arriva il totem touch per le offerte

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