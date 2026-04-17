Nuova offerte Supersmart su libretto postale il tasso di interesse arriva fino al 3,25%

Su Poste Italiane è stata annunciata una nuova offerta per il libretto postale, con un tasso di interesse che può arrivare fino al 3,25%. Il libretto postale rappresenta una scelta di risparmio considerata sicura, grazie alla garanzia statale. Il prodotto viene collocato sul mercato dall’ente Poste Italiane e viene emesso da Cassa Depositi e Prestiti. La promozione riguarda specifici periodi e condizioni di sottoscrizione.

Il libretto postale è considerato uno degli strumenti di risparmio più sicuri perché è garantito dallo Stato Italiano, è collocato sul mercato da Poste Italiane ed è emesso da Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di un prodotto semplice, accessibile e privo di costi di gestione che offre rendimenti minimi, esattamente dello 0,001% annuo lordo per cui è meno competitivo rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. È possibile però ottenere dei tassi di interesse più alti grazie ai depositi Smart i cui rendimenti sono stati aggiornati lo scorso 15 aprile. Ecco maggiori dettagli in merito. Che sono i Depositi Supersmart. I Depositi Supersmart sono offerte grazie alle quali le somme depositate sul proprio libretto Smart vengono remunerate a un tasso più alto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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