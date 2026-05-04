Donadoni | Sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po’ il Milan

Durante la presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti, Roberto Donadoni ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che in questi giorni la squadra è diventata spesso il bersaglio di critiche e accuse. Le sue parole si sono concentrate sulla percezione pubblica e sui commenti che circolano intorno al club, senza entrare in dettagli specifici sui risultati o sulle dinamiche interne.

Intervenuto alla presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti, Roberto Donadoni ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, presente all'evento del nuovo libro di Carlo Pellegatti “50 partite, infinite emozioni, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla stagione dei rossoneri. Ecco, di seguito, il video del nostro inviato Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Donadoni: “Sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po’ il Milan” Notizie correlate Longhi non ci sta: “Leao non merita la difesa d’ufficio ma neanche che sia il capro espiatorio del Milan”Scoppia una crisi nel Milan nel momento più importante della stagione, quello indicato da Massimiliano Allegri come decisivo. Leggi anche: Giovani e violenza, Matteo Lancini: “I social sono un capro espiatorio lava-coscienze” Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pamela Genini e il corpo profanato. l’ex Francesco Dolci si difende (ancora): Non sono io in quel video. Donadoni: In questi giorni il capro espiatorio è diventato il Milan. Ma serve equilibrio in tutte le coseVedo che questi sono giorni dove il capro espiatorio è diventato un po' il Milan. Credo che ci voglia equilibrio in tutte le cose.. tuttomercatoweb.com MN - Donadoni: Comotto è un ragazzo serio e di prospettivaRoberto Donadoni, ex centrocampista rossonero, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a margine della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti 50 partite, infinite emozioni. Il Mi ... msn.com