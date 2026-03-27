Giovani e violenza Matteo Lancini | I social sono un capro espiatorio lava-coscienze

Un esperto ha affermato che i social media vengono spesso indicati come responsabili di episodi di violenza tra giovani, ma questa visione rischia di semplificare troppo la questione. Secondo la sua analisi, le piattaforme digitali vengono utilizzate come capro espiatorio per giustificare comportamenti che spesso hanno radici più profonde. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di crescente attenzione pubblica ai temi della violenza giovanile e dell'influenza dei social.

“I social sono un capro espiatorio. Attribuire alla rete la responsabilità di avvenimenti come questo è un modo per non fare nulla per cambiare le cose: il problema è che i ragazzi non trovano modalità di comunicare emozioni disturbanti come la paura, la tristezza e la rabbia, giungendo a compiere azioni violente verso di sé o gli altri”. Così Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro, si esprime in merito al disagio che emerge dalla notizia dello studente che a 13 anni ha accoltellato la sua professoressa, Chiara Mocchi, alla scuola media di Trescore Balneario. “Non conosco il ragazzo – precisa a titolo di premessa – e, come sempre in questi casi, la mia priorità è proporre riflessioni per fare in modo che simili avvenimenti non si verifichino più”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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