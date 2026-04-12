Dopo la sconfitta del Milan per 0-3 contro l'Udinese, i tifosi si sono rivolti contro Leao, accusandolo di aver influito negativamente sulla partita. Bruno Longhi ha commentato la situazione, sottolineando che non è corretto che l’attaccante venga sempre considerato il responsabile principale delle sconfitte, né che venga difeso a oltranza senza considerare altri aspetti della squadra.

Scoppia una crisi nel Milan nel momento più importante della stagione, quello indicato da Massimiliano Allegri come decisivo. Nel periodo in cui i rossoneri sembrano pronti per andare a giocarsi lo Scudetto con l'Inter, sono arrivate tre sconfitte inaspettate. L'ultima ieri sera a 'San Siro' contro l'Udinese che ha travolto 0-3 il Diavolo e che mette ora in discussione il discorso Champions. Sono tanti i giocatori che ieri hanno disputato una prestazione insufficiente. Tra questi, ovviamente, rientra Rafael Leao che all'uscita dal campo è stato sommerso di fischi dal pubblico rossonero che appare saturo delle performance sbiadite del portoghese.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Longhi non ci sta: “Leao non merita la difesa d’ufficio ma neanche che sia il capro espiatorio del Milan”

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