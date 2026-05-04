Domenico Caliendo spuntano altri casi di organi ‘congelati’ L’avvocato della famiglia | Non è un evento eccezionale Avrebbero dovuto prevederlo

Nuovi episodi di organi da trapianto danneggiati durante il trasporto emergono dopo il caso del piccolo Domenico Caliendo. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che non si tratta di situazioni eccezionali e che si sarebbe potuto prevedere il problema. Oltre a Caliendo, sarebbero stati coinvolti altri organi arrivati in ospedale compromessi a causa delle temperature troppo basse durante il trasferimento.

Oltre al caso del piccolo Domenico Caliendo, ci sarebbero altri episodi di organi da trapiantare arrivati in ospedale rovinati dalle temperature troppo basse durante il trasporto. Lo rende noto l’avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bimbo di due anni e mezzo di Nola morto a febbraio dopo un trapianto di cuore danneggiato al Monaldi di Napoli. La notizia è emersa durante un incontro organizzato dall’ Aido a Roma, a Palazzo Madama, dal titolo “Il dono della vita nel sistema trapiantologico”. Al convegno erano presenti anche rappresentanti della compagnia aerea Avionord, che si occupa, tra l’altro, anche del trasporto di organi con le sue basi a Milano, Bergamo e Roma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi ‘congelati’. L’avvocato della famiglia: “Non è un evento eccezionale. Avrebbero dovuto prevederlo” Notizie correlate Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati”Quello di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di un cuore... Domenico Caliendo, la denuncia in Senato dell’avvocato Petruzzi: “Altri casi di organi congelati”Oltre al caso del piccolo Domenico Caliendo, si sarebbero verificati altri episodi in cui gli organi destinati ai trapianti sono arrivati a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Morte di Domenico Caliendo, fissati i nuovi interrogatori per i medici sotto inchiesta; Chi è Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo | Ho scoperto la verità sui giornali: ora voglio. Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi congelatiLa circostanza è emersa durante un convegno al Senato al quale ha partecipato anche l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo ... ilgiornale.it Domenico Caliendo morto col cuore bruciato, l’avvocato Petruzzi: Anche altri casi di organi congelatiLa denuncia in Senato dell'avvocato Francesco Petruzzi, che difende i genitori del piccolo Domenico Caliendo: Si sono verificati anche altri casi ... fanpage.it A Villaricca nasce un nuovo simbolo di memoria e riflessione civile: è stato infatti inaugurato il primo murales dedicato a Domenico Caliendo, un’opera pensata per trasformare il ricordo in un messaggio rivolto alla comunità e soprattutto alle nuove generazioni - facebook.com facebook Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati” x.com