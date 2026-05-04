Domenico Caliendo in Procura video su altri organi congelati | la nuova mossa del legata a un convegno

Durante un convegno, sono stati acquisiti dei video relativi ad altri organi congelati, che sono ora al centro di un’indagine su un trapianto fallito. Il materiale raccolto ha portato alla luce episodi che richiamano situazioni già analizzate in passato. La procura sta esaminando attentamente i contenuti per verificare eventuali responsabilità e approfondire le circostanze legate a questa vicenda.

Il materiale acquisito durante un convegno richiama episodi simili e entra nell’inchiesta sul trapianto fallito. «C’è il caso di un rene “ghiacciato” denunciato da Avionord durante un recente convegno dell’Aido. Hanno riferito che ci sono stati altri casi. È una condizione che può verificarsi e dovrebbe essere chiaro anche ai chirurghi che bisogna attendere prima di espiantare gli organi». A parlare è Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto a febbraio all’Ospedale Monaldi dopo il fallimento del trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025. Secondo quanto ricostruito, l’organo proveniente dall’Ospedale San Maurizio sarebbe arrivato a Napoli in condizioni non idonee, a causa di una temperatura troppo bassa che lo avrebbe reso di fatto inutilizzabile.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Domenico Caliendo, in Procura video su altri organi congelati: la nuova mossa del legata a un convegno Notizie correlate Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati”Quello di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito del trapianto di un cuore... Domenico Caliendo, la denuncia in Senato dell’avvocato Petruzzi: “Altri casi di organi congelati”Oltre al caso del piccolo Domenico Caliendo, si sarebbero verificati altri episodi in cui gli organi destinati ai trapianti sono arrivati a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: I 12 quesiti cruciali sul trapianto del cuore 'bruciato' di Domenico Caliendo; Domenico Caliendo, nuova denuncia in Procura: Errori gravi anche dopo il trapianto flop; Domenico Caliendo, il giallo dell'orario del trapianto di cuore. Nuovo interrogatorio per il chirurgo Oppido; Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioni. Nuovi atti nell’inchiesta sul caso Caliendo: video e documenti consegnati in ProcuraSi arricchisce di nuovi elementi l’indagine sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto di cuore eseguito all’ospedale ... cronachedellacampania.it Domenico Caliendo, nuova denuncia in Procura: «Errori gravi anche dopo il trapianto flop»Accanto a quelle della Procura di Napoli, non si fermano le indagini difensive dell’avvocato che assiste i genitori del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio ... ilmattino.it Oggi lunedì 4 maggio, all'istituto Giancarlo Siani di Villarricca, c'è stata l'inaugurazione del nuovo murales in memoria di Domenico Caliendo, il bambino morto a causa del trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli. - facebook.com facebook Domenico Caliendo, spuntano altri casi di organi “congelati” x.com