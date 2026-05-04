Domenico Caliendo denunciati altri casi di organi ?congelati? oltre al suo

Alcuni casi di organi destinati a trapianto sono stati trovati danneggiati a causa di temperature troppo basse durante il trasporto. Oltre al caso del piccolo Domenico Caliendo, si segnalano altri episodi in cui i tessuti non sono arrivati integri, mettendo in evidenza problemi legati alle procedure di conservazione e consegna. Questi incidenti sollevano interrogativi sulla gestione delle operazioni di trasporto degli organi destinati a interventi chirurgici.

Oltre a quello del piccolo Domenico Caliendo, si sono verificati altri casi in cui l'organo da trapiantare è giunto a destinazione rovinato dalle temperature troppo basse che ha raggiunto durante il trasporto. A renderlo noto è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo, che lo scorso 28 aprile ha preso parte a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, all'incontro «Il dono della vita nel sistema trapiantologico» organizzato dall'Aido e promosso su iniziativa della senatrice Elena Murelli e del senatore Filippo Melchiorre con il patrocinio del Senato della Repubblica. La notizia...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com