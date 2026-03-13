Domenico Caliendo si trova al centro di un'indagine che riguarda l’ospedale di Oppido. Le verifiche riguardano diverse questioni, tra cui presunte irregolarità nelle procedure mediche e alcuni casi sospetti. Le autorità stanno analizzando vari aspetti, tra cui l’uso di ghiaccio secco e i tempi di espianto del cuore. La situazione resta sotto osservazione.

Non solo la presunta catena di errori commessi sull’asse Napoli-Bolzano. Non solo il ghiaccio secco, la tempistica dell’espianto del cuore e tutto ciò che si verificò quel maledetto pomeriggio del 23 dicembre scorso in una sala operatoria del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi. Sotto i riflettori della Procura di Napoli che contesta l’ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di sei indagati c’è anche dell’altro. Domenico Caliendo e il trapianto fallito, il report del Monaldi: «Uffici regionali avvisati il 4 febbraio» E sotto i riflettori degli inquirenti (fascicolo affidato al sostituto Giuseppe Tittaferrante e al procuratore aggiunto Antonio Ricci) finisce anche un’attenta ricostruzione del “programma trapianti” pediatrici della cardiochirurgia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, riflettori accesi su liti e altri casi sospetti nel reparto di Oppido

Articoli correlati

Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli»

Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli». Tre box tecnologici ma equipe non sapeva

Una raccolta di contenuti su Domenico Caliendo

Temi più discussi: Domenico Caliendo, va avanti l’inchiesta su Bolzano: Faro sulle forniture; Domenico Caliendo, conclusa l'autopsia. Nessuna lesione evidente al cuore nella fase dell'espianto. Domani i funerali; Funerali Domenico Caliendo, la madre Patrizia canta Guerriero di Mengoni tra le lacrime all'uscita del feretro; Domenico Caliendo, nuove ombre sul trapianto: L'errore di un anestesista a Bolzano ha compromesso il cuore. E 186 genitori difendono...

Morte Domenico Caliendo, in Procura il testimone segreto: fu lui ad aprire il box con il cuoreHa avuto un ruolo centrale in questa storia. Era lì in sala operatoria ed è stato l’infermiere che ha materialmente aperto il contenitore nel quale era riposto il cuore ... ilmattino.it

Caso Domenico Caliendo: l’abbraccio del Maradona alla mammaPatrizia Mercolino sarà a bordo campo per ricordare il figlio, mentre il Ministro Schillaci conferma le ispezioni al Monaldi. La memoria del piccolo Domenico Caliendo continua a unire Napoli in un abb ... stylo24.it

I genitori del piccolo Domenico Caliendo al Mattino: l'intervista - facebook.com facebook

Domenico Caliendo, una donna ruba uno dei peluche lasciati davanti al Monaldi in suo ricordo. La giustificazione: «Lo fanno tutti» x.com