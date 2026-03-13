Domenico Caliendo riflettori accesi su liti e altri casi sospetti nel reparto di Oppido
Domenico Caliendo si trova al centro di un'indagine che riguarda l’ospedale di Oppido. Le verifiche riguardano diverse questioni, tra cui presunte irregolarità nelle procedure mediche e alcuni casi sospetti. Le autorità stanno analizzando vari aspetti, tra cui l’uso di ghiaccio secco e i tempi di espianto del cuore. La situazione resta sotto osservazione.
Non solo la presunta catena di errori commessi sull’asse Napoli-Bolzano. Non solo il ghiaccio secco, la tempistica dell’espianto del cuore e tutto ciò che si verificò quel maledetto pomeriggio del 23 dicembre scorso in una sala operatoria del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi. Sotto i riflettori della Procura di Napoli che contesta l’ipotesi di reato di omicidio colposo a carico di sei indagati c’è anche dell’altro. Domenico Caliendo e il trapianto fallito, il report del Monaldi: «Uffici regionali avvisati il 4 febbraio» E sotto i riflettori degli inquirenti (fascicolo affidato al sostituto Giuseppe Tittaferrante e al procuratore aggiunto Antonio Ricci) finisce anche un’attenta ricostruzione del “programma trapianti” pediatrici della cardiochirurgia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
