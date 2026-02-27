Domenico Caliendo morto il Tg1 | Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli

Domenico Caliendo è deceduto e il Tg1 riferisce che la procura di Napoli sta indagando su altri due casi di trapianti sospetti avvenuti al Monaldi. Le autorità giudiziarie stanno esaminando le circostanze di queste operazioni, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità. L'attenzione si concentra su queste due vicende, aggiungendosi al caso di Caliendo.

Si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli. Lo rivela il Tg1 spiegando che la procura di Napoli si sta concentrando anche su altre due vicende dopo la morte del bimbo di 2 anni, sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato il 23 dicembre. Intanto si è saputo che a Bolzano il contenitore di plastica non sterile per il trasporto del cuore poi trapiantato a Napoli al piccolo Domenico Caliendo, avrebbe avuto l'ok dalla cardiochirurga dell'ospedale partenopeo. La circostanza emerge dalle dichiarazioni rese da un operatore presente nella sala operatoria dell' ospedale di Bolzano che ha avvertito la cardiochirurga di Napoli la quale avrebbe risposto che andava bene. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L?avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilareDettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico.

Morto Domenico Caliendo, Nas di nuovo al Monaldi questa mattinaProseguono anche oggi, domenica, le attività investigative dei carabinieri del Nas sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, spentosi ieri al...

