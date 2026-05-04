Domenica sera alcolica nel territorio | altre due chiamate ai soccorsi

Nella serata di domenica, sul territorio lecchese sono state effettuate due chiamate ai soccorsi per intossicazioni da alcol. Entrambi gli interventi sono stati necessari a causa di persone che avevano assunto sostanze alcoliche in modo eccessivo. Le forze dell'ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti per assistere i coinvolti e garantire le necessarie cure mediche. La situazione ha richiamato l’attenzione sui problemi legati all’abuso di alcool nella zona.

Ancora una volta chiamate al 112 per abusi di sostanze alcoliche. Sono stati due gi interventi nella serata di domenica nel territorio lecchese per intossicazioni etiliche.Il primo in ordine temporale alle 21.20 a Lecco, in via Balicco, per un 52enne alle prese con i fumi dell'alcol. Sul posto è.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Notte alcolica a Monza: raffica di soccorsi a ubriachi (anche giovanissimi)Sono state numerose le chiamate al 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori per giovani e giovanissimi che avevano alzato troppo il gomito... Domenica di corse tra vette e boschi: due soccorsi urgenti a Canzo? Cosa sapere Due soccorsi alpini a Canzo tra ferrata dei Corni e Abbazia San Pietro il 26 aprile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Domenica sera alcolica nel territorio: altre due chiamate ai soccorsi; Sabato sera alcolico, decine di interventi per intossicazioni etiliche in Liguria; Aperitivo senza alcol in piazza Umberto tra musica e socialità; Rivergaro al setaccio nel week end: due denunce per alcol alla guida, sette assuntori di droga. Domenica sera la fiamma ha illuminato la Madonna in Campagna. Prima la tappa in oratorio per percorrere insieme l'ultimo tratto. Chi partecipa da una vita, chi è alla sua prima fiaccola, il più piccolo: storie che fanno splendere una tradizione di oltre 70 anni F - facebook.com facebook