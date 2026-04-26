Domenica a Canzo si sono verificati due interventi di soccorso alpino, uno lungo la ferrata dei Corni e l’altro nei pressi dell’Abbazia di San Pietro. In entrambi i casi sono stati utilizzati un elicottero e un quad per agevolare le operazioni di salvataggio. L’evento si è svolto il 26 aprile e si sono registrati un aumento di escursionisti che frequentano i sentieri del Triangolo Lariano.

? Cosa sapere Due soccorsi alpini a Canzo tra ferrata dei Corni e Abbazia San Pietro il 26 aprile.. L'impiego di elicottero e quad segnala l'aumento di escursionisti sui sentieri del Triangolo Lariano.. Due soccorsi separati tra le vette e i boschi sopra Canzo hanno impegnato il Soccorso alpino del Triangolo Lariano in questa domenica 26 aprile, con un ferito sulla ferrata dei Corni e un giovane caduto nei pressi dell’Abbazia di San Pietro al Monte. La mattinata è iniziata sotto il segno dell’urgenza intorno alle 11:30. Un infortunio lungo il percorso attrezzato della ferrata dei Corni di Canzo ha costretto la centrale operativa a lanciare l’allarme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domenica di corse tra vette e boschi: due soccorsi urgenti a Canzo

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