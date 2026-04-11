Diretta gol Serie A LIVE | Milan Udinese 0-3 serata da dimenticare per i rossoneri

Nella 32esima giornata di Serie A, si è disputata la partita tra Milan e Udinese, con quest’ultima che ha ottenuto una vittoria per 3-0. La sfida è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti sulla cronaca, i risultati e le eventuali decisioni arbitrali prese durante il match. La serata è stata caratterizzata da un risultato inaspettato e da diverse azioni che hanno movimentato il confronto sul campo.

Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione.». L’annuncio del portiere svizzero! Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta. Il futuro resta in bilico, i nomi dei sostituti Fiorentina rivoluzionata a fine stagione, Paratici preme il tasto reset: giocatori e allenatore. Chi lascerà in estate e chi verrà confermato Milan Udinese, primo tempo horror dei rossoneri: la reazione di San Siro è tutta un programma! Conferenza stampa Pisacane post Cagliari Cremonese: «Contestazione inopportuna, partita non facile ma oggi è uscito fuori il nostro valore» De Zerbi confessa: «Ecco perché il Tottenham si salverà, ho parlato con i calciatori uno a uno.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Milan Udinese 0-3, serata da dimenticare per i rossoneri Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-2: ci provano i rossoneri | LIVE NewsSaelemaekers ribatte la palla dalla distanza verso la porta calciando sulla sinistra. Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 3-2, successo per i rossoneriCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro...