Domenica il Milan sarà impegnato a Reggio Emilia in una partita cruciale, con l’obiettivo di ottenere punti importanti in chiave qualificazione alla Champions League. Il tecnico del Sassuolo ha avvisato il Milan che sarà necessario tornare a vincere. La sfida tra Sassuolo e Milan rappresenta anche un confronto tra le due squadre, con il Milan che cerca di avvicinarsi alla qualificazione europea, mentre per l’allenatore dei neroverdi si tratta di un incontro che ha un significato particolare, legato anche a questioni di pressione e aspettative.

Sassuolo, Allegri, un romanzo, un’ossessione. E domenica, Sassuolo-Milan, se per i rossoneri è la possibilità di avvicinare in modo quasi definitivo la qualificazione alla prossima Champions League, per Massimiliano Allegri è confrontarsi con una rampa di lancio che è stata anche maledizione. Il nero e verde, nella carriera di Allegri, non sono mai neutri. Sono stati l’inizio e la ferita, la foto della prima grande soddisfazione e poi la notte dell’esonero. Nel 2008 il tecnico livornese guidò i neroverdi alla prima storica promozione in Serie B, il successo che aprì davvero la sua strada. In quella squadra c’era anche Francesco Magnanelli, poi capitano simbolo del club e oggi uomo del suo staff.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rossoneri domenica a Reggio Emilia in cerca di punti fondamentali. Tare avvisa il Milan: "Bisogna tornare a vincere»

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