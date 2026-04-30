Torna a Modena il Buk Festival sabato 9 e domenica 10 maggio

Il Buk Festival torna a Modena per la sua diciannovesima edizione, prevista per il weekend del 9 e 10 maggio. L’evento si svolgerà in diverse location della città, coinvolgendo autori, artisti e operatori del settore culturale. La manifestazione presenta un programma ricco di incontri, presentazioni di libri e attività dedicate alla scena letteraria e artistica locale e nazionale. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati da diverse zone.

(Adnkronos) – Torna Modena BUK Festival, con la sua XIX edizione sabato 9 e domenica 10 maggio, nel cuore della città: il Chiostro di San Paolo accoglierà la Piccola e Media editoria italiana sull’onda creativa della bibliodiversità, guardando con un occhio speciale ai temi della cura e inclusività, alla letteratura per giovani lettori e al.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Frosinone. Il 9 e 10 Maggio torna “Saga”, il festival delle storie, due giorni tra fumetto, cinema e cosplay alla Villa ComunaleCronache Cittadine A FROSINONE torna “Saga”, il festival delle storie, giunto alla sua terza edizione: appuntamento il 9 e 10 Maggio alla L'articolo... Autostrade, tra sabato 7 e domenica 8 chiuso per lavori il tratto Valsamoggia-Modena sudSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di sabato 7 alle 6 di domenica 8 marzo, sarà... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario; Cosa fare a Catania nel weekend ed il 25 aprile: Book Festival, Festa di Primavera. A Modena il Learning More Festival, 1° festival su frontiere apprendimento e IaModena, 10 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Torna a Modena per la sua quarta edizione il 'Learning more festival', il primo e più significativo festival in Italia interamente dedicato all'apprendimento e ... iltempo.it