Arezzo si prepara a ospitare la decima edizione de L’Ardita dal 27 al 29 marzo. L’evento celebra il grande ciclismo vintage e si svolge in collaborazione con ArezzoGravel, un appuntamento cicloturistico dedicato a gravel, mountain bike ed e-bike. La manifestazione coinvolge numerosi appassionati che si riuniscono in città per partecipare a questa tre giorni dedicata alle due ruote.

Arezzo si prepara ad accogliere, dal 27 al 29 marzo, la decima edizione de L’Ardita, affiancata dalla ormai consolidata ArezzoGravel, evento cicloturistico dedicato a gravel, mtb ed ebike. L’obiettivo degli organizzatori è superare il record di partecipanti del 2019, confermando il successo di una manifestazione che unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio. L’Ardita, in programma domenica 29 marzo, proporrà quattro percorsi tra borghi e paesaggi suggestivi, con ristori tipici e una sfida sulla salita dedicata a Marco Pantani. Accanto alla corsa principale, spazio anche all’Arditina e alle attività per bambini. Per i primi 300 iscritti è previsto uno zaino commemorativo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’Ardita festeggia 10 anni: ad Arezzo torna il grande ciclismo vintage

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