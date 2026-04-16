Tornano i mercatini dei ragazzi del Calcit Primo appuntamento a Montevarchi

Torna anche quest’anno l’appuntamento con i Mercatini dei Ragazzi organizzati dal Calcit Valdarno. Il primo evento si terrà a Montevarchi, segnando l’inizio di una serie di iniziative che coinvolgono le strade e le piazze della zona. Questi mercatini sono una tradizione consolidata, rappresentando un momento di incontro tra i giovani e la comunità locale. L’evento si svolgerà nelle piazze principali della città, attirando numerosi partecipanti e visitatori.

Torna la stagione più bella per il Calcit Valdarno, che è quella dei Mercatini dei Ragazzi. Ogni primavera si rinnova un appuntamento che è il più antico e da sempre cuore delle attività dell'associazione di volontariato: nelle strade e nelle piazze delle nostre città e dei nostri paesi si.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Montevarchi, il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziativeArezzo, 31 gennaio 2026 – Il Carnevale dei Ragazzi celebra la 71ª edizione con un ricco calendario di iniziative.

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