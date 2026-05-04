Dollaro stabile | il rischio Iran spaventa la Fed e i mercati

Il dollaro si mantiene stabile mentre il mercato mostra preoccupazione per il rischio di un conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran. La Federal Reserve osserva attentamente gli sviluppi, considerando l’eventualità di modificare i tassi di interesse. Recenti dichiarazioni di alcuni membri indicano timori di un aumento dell'inflazione a livello globale, legato alle tensioni in Medio Oriente. La situazione attuale tiene sotto pressione le decisioni di politica monetaria e i mercati finanziari.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il conflitto con l'Iran i prossimi tassi della Fed?. Perché Kashkari teme un nuovo aumento dell'inflazione globale?. Cosa spingerà la Reserve Bank australiana a rialzare i tassi?. Quanto incideranno i dati sulle buste paga sulla forza del dollaro?.? In Breve Yen giapponese rafforzato dello 0,5% dopo intervento governativo su soglia 160 USDJPY.. RBA potrebbe alzare tassi di 25 punti base martedì per contrastare inflazione.. Kashkari teme inflazione elevata per conflitto Iran e possibili nuovi rialzi Fed.. Won sudcoreano calato dello 0,2% e yuan cinese offshore in lieve diminuzione..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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