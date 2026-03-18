Fed | come cambia la politica dei tassi con il rischio Iran
La Federal Reserve si riunisce oggi per decidere sulla politica dei tassi di interesse e potrebbe confermare l’attuale intervallo tra il 3,5% e il 3,75%. La decisione avviene in un contesto di tensioni internazionali legate al rischio Iran, che influenzano le scelte della banca centrale statunitense. La riunione si svolge in un momento di attesa con pochi cambiamenti previsti.
La Federal Reserve si prepara oggi a confermare tassi di interesse fermi in un intervallo del 3,5%-3,75%. Tuttavia, i banchieri statunitensi dovranno prendere atto di una situazione radicalmente mutata a causa del conflitto in Medioriente e dell’ascesa del prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile, che rischia di riversarsi sull’ inflazione, allontanandola da quel famoso target del 2% preso a riferimento dal FOMC, il comitato di politica monetaria della Fed. Lo scoppio della guerra in Medioriente, infatti, ha messo in crisi il doppio mandato della Fed, con un mercato del lavoro ancora debole ed un’inflazione che rischia di incorporare l’aumento dei prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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