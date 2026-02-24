Giugliano in Campania | documenti contraffatti sequestro dei Carabinieri 36enne in manette

Un uomo di 36 anni di Qualiano è stato arrestato a Giugliano in Campania per aver posseduto 61 documenti d’identità falsi. La sua attività illegale ha attirato l’attenzione dei Carabinieri durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro dei documenti contraffatti. Le forze dell’ordine stanno verificando se l’uomo fosse coinvolto in una rete di falsificazione più vasta. Le indagini proseguono per chiarire l’origine dei documenti.

Arrestato un 36enne di Qualiano per possesso di 61 documenti d’identità falsi; i carabinieri indagano sulla loro provenienza.. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per possesso di documenti falsi un 36enne incensurato di Qualiano. Nella sua abitazione, nascoste nel cassetto di una scrivania, i militari hanno trovato 40 carte d’identità elettroniche e 21 cartacee, tutte con la stessa foto ma dati differenti. I documenti falsi sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti sulla loro provenienza. Il 36enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo Giugliano in Campania: documenti contraffatti, sequestro dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

