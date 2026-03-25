Torna il beach & kite festival | 2 chilometri di spiaggia dedicati agli aquiloni
Dal 10 al 12 aprile si svolge sull'arenile cittadino lo Jesolo Beach & Kite Festival, un evento di tre giorni che prevede spettacoli, musica e intrattenimento rivolti a un pubblico di tutte le età. Due chilometri di spiaggia vengono dedicati alla presentazione di aquiloni, con diverse attività e iniziative programmate durante l'intera manifestazione.
Conto alla rovescia per lo Jesolo Beach & Kite Festival, in programma dal 10 al 12 aprile sul litorale cittadino: tre giorni di spettacoli, musica e intrattenimento per tutte le età. E arrivano nuovi dettagli sull'evento tanto atteso. Il festival di aquiloni più grande d’Italia quest’anno animerà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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