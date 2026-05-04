Una docente con incarichi tra Trieste e Pordenone dovrà restituire circa 14.000 euro alla Ragioneria territoriale dello Stato di Trieste-Gorizia. La restituzione è legata a un errore nella gestione del suo stipendio, che non è stato sospeso durante un periodo di malattia. La somma dovuta si riferisce all'importo percepito indebitamente nel corso di questo periodo.

Una docente con servizio tra Trieste e Pordenone dovrà restituire circa 14mila euro alla Ragioneria territoriale dello Stato di Trieste-Gorizia. La richiesta riguarda somme percepite tra il 2023 e il 2025 durante lunghi periodi di malattia e aspettativa, che, secondo la normativa, avrebbero dovuto comportare una riduzione o la sospensione dello stipendio. L’insegnante, dopo aver lavorato a Trieste, era stata trasferita in un istituto superiore di Pordenone. In seguito a problemi di salute, che ne limitavano la mobilità, era stata assegnata ad attività di supporto in biblioteca. La situazione sanitaria ha inciso sulla continuità lavorativa, fino al provvedimento di licenziamento notificato nel febbraio 2025, al termine del periodo massimo previsto per le assenze.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Si parla di: Docente dovrà restituire 14mila euro allo Stato, dimenticano di sospenderle lo stipendio per malattia; Collaboratore scolastico ottiene incarichi in cinque scuole con diploma falso: dovrà risarcire 14mila euro al Mim.