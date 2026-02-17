Docente va in pensione da precario dovrà essere risarcito con 14mila euro

Un insegnante di religione, che ha lavorato come precario per sedici anni, ha ottenuto un risarcimento di circa 14mila euro dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La causa nasce dal fatto che, dopo aver raggiunto la pensione, il docente ha richiesto il pagamento delle sue spettanze non riconosciute durante tutto il periodo di contratto. La somma corrisponde a sei mensilità di stipendio e rappresenta una vittoria importante per il docente, che ha deciso di agire legale per ottenere quanto gli spettava.

Un insegnante di religione, precario per sedici anni e oggi in pensione, dovrà essere risarcito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per circa 14mila euro, pari a sei mensilità di retribuzione. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari, accogliendo il ricorso promosso dalla Uil Scuola.