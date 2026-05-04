Divani catering vista sul campo | ecco come sarà l' area hospitality del nuovo Iacovone di Taranto

Il nuovo spazio hospitality dello stadio di Taranto sarà caratterizzato da grandi pannelli di vetro che consentiranno di ammirare il campo dall’interno. La struttura prevede ambienti luminosi e arredi dedicati, tra divani e aree catering. La progettazione è stata curata da un architetto, con l’obiettivo di creare un’area che unisca comfort e vista panoramica. L’intervento mira a migliorare l’esperienza degli ospiti durante gli eventi sportivi.

Vetro, luce e una vista che si apre direttamente sul campo. Il nuovo volto dello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto passa anche dall’area hospitality progettata dall’architetto Fiorella Occhinegro, uno degli interventi più identitari in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Uno spazio pensato per cambiare il modo di vivere lo stadio, dentro e fuori la partita. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese è stato perentorio nel mostrare i rendering che già lasciano intravedere il domani: «Questo è il progetto, tra due mesi sarà realtà». Non sarà una semplice sala d’attesa, ma un’esperienza sensoriale completa. Situata nel livello uno della Tribuna Centrale, l’area hospitality si estenderà su circa 240 metri quadrati, dominati da ampie e spesse vetrate che offriranno una vista privilegiata, quasi cinematografica, sul rettangolo di gioco.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Divani, catering, vista sul campo: ecco come sarà l'area hospitality del nuovo Iacovone di Taranto Notizie correlate Caracciolo Hospitality Group annuncia un nuovo hotel nel suo portfolio: il Miramare, iconico indirizzo sul lungomare di NapoliAttraverso un accordo con la società Essenza Hospitality – dell’Ingegner Giovanni Paone patron del Gruppo Miri SpA – Caracciolo Hospitality Group... Leggi anche: Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia