Caracciolo Hospitality Group annuncia un nuovo hotel nel suo portfolio | il Miramare iconico indirizzo sul lungomare di Napoli
Caracciolo Hospitality Group apre un nuovo hotel, il Miramare, sul lungomare di Napoli, per rispondere alla crescente domanda di strutture di qualità nella zona. La decisione deriva dall’aumento del turismo e dalla volontà di rafforzare la presenza nel mercato alberghiero locale. Il Miramare rappresenta un investimento importante, con oltre 100 camere e servizi moderni pensati per i visitatori. La struttura si prepara ad accogliere i primi ospiti nelle prossime settimane.
Attraverso un accordo con la società Essenza Hospitality – dell’Ingegner Giovanni Paone patron del Gruppo Miri SpA – Caracciolo Hospitality Group sigla un accordo di gestione esclusiva a partire dal 2026. L’Hotel Miramare si inserisce in una strategia di crescita mirata del Gruppo, con l’obiettivo di consolidare una presenza strutturata e complementare sul territorio campano. “Con la nuova gestione dell’Hotel Miramare vogliamo completare un percorso di posizionamento strategico sul territorio campano, dove CHG è oggi presente con realtà iconiche come Palazzo Caracciolo, de Bonart Naples e il Grand Hotel Telese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Miramare rinasce: 10 milioni per un gioiello sul lungomare di NapoliIl gruppo Caracciolo acquisisce l’Hotel Miramare di Napoli, investendo 10 milioni di euro per rinnovare il lungomare.
Temi più discussi: Caracciolo Hospitality Group annuncia l’ingresso nel suo portfolio dell’Hotel Miramare di Napoli; Caracciolo Hospitality Group amplia il portfolio con l’Hotel Miramare sul lungomare di Napoli; Napoli, il gruppo Caracciolo gestirà l’Hotel Miramare sul lungomare; Hotel Miramare Napoli: Caracciolo Hospitality Group assume la gestione.
