Giannicola D' Amico è il nuovo presidente dell' area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia

Giannicola D'Amico è stato nominato presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. La nomina è stata annunciata dall'organizzazione, che ha comunicato ufficialmente la sua nuova rappresentanza. D'Amico assume il ruolo in un momento di cambiamenti per l'associazione nella regione. La nomina è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.