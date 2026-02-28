Giannicola D' Amico è il nuovo presidente dell' area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia
Giannicola D'Amico è stato nominato presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia. La nomina è stata annunciata dall'organizzazione, che ha comunicato ufficialmente la sua nuova rappresentanza. D'Amico assume il ruolo in un momento di cambiamenti per l'associazione nella regione. La nomina è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.
Agricoltori Italiani di Puglia. È stato eletto stamane (sabato 28 febbraio 2026), ad acclamazione, dai delegati provinciali intervenuti, insieme a numerosi agricoltori aderenti a Cia Due Mari, alla IX assemblea. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Pierino Liverani è il nuovo presidente dell'Associazione Pensionati di Cia RomagnaPierino Liverani è il nuovo presidente dell’Associazione Pensionati – Cia Romagna.
Loredana Giannicola è il nuovo direttore dell’USR Calabria: “Restituire autorevolezza alle scuole deve rappresentare la nostra destinazione di scopo”Loredana Giannicola ha assunto la guida dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria.
Contenuti utili per approfondire Due Mari Taranto.
Argomenti discussi: Trent’anni di cuore e divisa: San Pietro Vernotico festeggia la sua Protezione Civile.
Giannicola D'Amico è il nuovo presidente dell'area Due Mari Taranto-Brindisi di CiaÈ stato eletto, ad acclamazione, dai delegati provinciali intervenuti, insieme a numerosi agricoltori aderenti, alla IX assemblea elettiva organizzata nell'auditorium Stella Maris di Castellaneta Mari ... brindisireport.it
ELEZIONE NUOVI VERTICI CIA DUE MARI TARANTO-BRINDISI: GIANNICOLA D’AMICO ELETTO PRESIDENTEpoliticamentecorretto.com - ELEZIONE NUOVI VERTICI CIA DUE MARI TARANTO-BRINDISI: GIANNICOLA D’AMICO ELETTO PRESIDENTE ... politicamentecorretto.com