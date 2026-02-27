Esce di casa in anticipo per l' udienza e fa scattare il braccialetto elettronico | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni, di origini ghanesi e residente a Formigine, è stato arrestato dopo aver lasciato la casa in anticipo rispetto all'orario stabilito senza aver comunicato nulla alle autorità. L'uscita ha fatto scattare il sistema di sorveglianza elettronica, portando al suo arresto. L'uomo era in attesa di un'udienza e la sua fuga ha provocato l'intervento delle forze dell'ordine.

Un'uscita fuori orario, non comunicata alle forze dell'ordine, è costata un nuovo arresto a un cittadino di origini ghanesi di 39 anni residente a Formigine. L'uomo, che si trovava già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha fatto scattare l'allarme del suo braccialetto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

