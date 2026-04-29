Distribuzione garofani e informazioni sul lavoro | il ' Primo maggio' dei sindacati tra città e provincia

Per il Primo maggio 2026, i sindacati di categoria organizzano eventi sia in città che in provincia, focalizzandosi sulla distribuzione di garofani e sulla promozione di informazioni riguardo al mondo del lavoro. Quest’anno, le manifestazioni si concentrano su temi come contrattazione, nuove tutele e diritti nel contesto di un’Italia in evoluzione, anche in relazione all’intelligenza artificiale. A Ferrara, le iniziative sono promosse da Cgil, Cisl e Uil e pongono l’accento sulla ricerca di un lavoro dignitoso.

Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di Cgil, Cisl e Uil anche a Ferrara mette al centro il lavoro dignitoso.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“In una fase in cui il lavoro precario.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primo Maggio a Como, i sindacati chiamano la città: “Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale” Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 1° Maggio: festa dei lavoratori e delle lavoratrici; Festa dei lavoratori. Corteo a Suzzara di Cgil, Cisl e Uil; Imola, parole e musica: sboccia il Primo Maggio; Festa dei Lavoratori, tutti gli appuntamenti del 1 Maggio a Modena e provincia. 1° Maggio – Festa dei Lavoratori In occasione della giornata dedicata al valore del lavoro, ai diritti e alla dignità di tutte le persone, avverrà la distribuzione dei garofani a cura di SPI-CGIL Venerdì 1 maggio 2026 Dalle ore 9:00 Piazza – Corso Repu - facebook.com facebook