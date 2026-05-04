Diso sotto le luci | lo scatto di Francesco Leone conquista la piazza

A Diso, un’immagine di Francesco Leone ha catturato l’attenzione e si è diffusa tra la gente. Chi desidera condividere le proprie fotografie può inviarle per essere pubblicate, seguendo le istruzioni fornite. Per garantire che le foto siano conformi alle norme, ci sono alcune regole da rispettare riguardo ai contenuti e ai diritti. Nessuna altra informazione viene fornita sui dettagli specifici del procedimento o delle regole.

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