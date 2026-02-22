Un mosaico di luci e ombre sotto lo sguardo delle rocce

Gianni Macavero ha condiviso una foto di Alejandra Madueno che mostra Castelmezzano al tramonto, evidenziando il contrasto tra luci e ombre sulle rocce. La scena si arricchisce di dettagli come le sagome delle case che si stagliano contro il cielo che si oscura. La fotografia mette in risalto la bellezza naturale e l’atmosfera suggestiva del borgo, che si trasforma con il calare della sera. La luce che filtra tra le rocce rivela il carattere unico di questo luogo.

Un nostro lettore ci invia questo scatto da Castelmezzano (a Potenza) con l'invito a viaggiare a pochi passi da casa nostra, tra natura incontaminata e storia millenaria CASTELMEZZANO - Il nostro lettore Gianni Macavero ci invia questo scatto di Alejandra Madueno da Castelmezzano (Potenza), accompagnato dal seguente messaggio: "La foto cattura l'anima di uno dei borghi più belli d'Italia, ritrae il gioco di luci e ombre che, con l'arrivo del buio, trasforma le facciate delle case in un mosaico luminoso sotto lo sguardo severo delle vette rocciose. Un invito al viaggio a pochi passi da casa nostra, tra natura incontaminata e storia millenaria.