Un’esplosione di fede tradizione e luci | Diso in festa per i santi Filippo e Giacomo

La comunità di Diso si appresta a celebrare la festa dedicata ai santi Filippo e Giacomo, con eventi previsti dal 30 aprile al 3 maggio. La manifestazione coinvolge tradizioni locali, processioni religiose e luminarie, attirando residenti e visitatori nella cittadina pugliese. La festa rappresenta un momento importante per la comunità, che si riunisce per onorare i santi attraverso riti e celebrazioni religiose.

DISO – La piccola comunità di Diso si prepara alla grande festa patronale in onore dei santi apostoli Filippo e Giacomo, in programma dal 30 aprile al 3 maggio. Un evento che, ogni anno, trasforma il Comune salentino in un’esplosione di fede, tradizione e spettacolo.Il ricco programma religioso e.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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