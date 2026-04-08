La Luna non è poi così lontana | incontro con Simone Pirrotta all' Officina del Sole

Sabato 11 aprile alle 18,30 si terrà un incontro all'Officina del Sole intitolato

Prossimo appuntamento targato Officina del Sole sabato 11 aprile alle ore 18,30 con un incontro speciale dal titolo "La Luna non è poi così lontana".Ospite della serata sarà Simone Pirrotta, ingegnere e project manager dell’Agenzia Spaziale Italiana, protagonista di un dialogo affascinante che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Simone Pirrotta dell’Agenzia Spaziale Italiana all’Officina del SoleMESSINA. «Officina del Sole è lieta di annunciare il prossimo appuntamento in programma sabato 11 aprile alle ore 18:30, un incontro speciale dal titolo La Luna non è poi così lontana. Ospite della ... letteraemme.it

Con Yeva Sai e Vincenzo Pirrotta alla prima de "La bambina di Chernobyl", film interamente girato ad Ancona di cui regala straordinarie immagini notturne - facebook.com facebook