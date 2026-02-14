Pagamenti digitali l’Italia è tra le più sicure d’Europa e supera la media Ue | addio password e numeri di carte

L’Italia registra un alto livello di sicurezza nei pagamenti digitali, grazie all’ampio ricorso a tecnologie come biometria e passkey. Secondo un rapporto Mastercard, l’80% degli italiani utilizza queste soluzioni, superando la media europea. Questa tendenza riduce l’uso di password e numeri di carte, rendendo le transazioni più protette. Un esempio concreto: sempre più negozi online chiedono l’autenticazione tramite impronta digitale o riconoscimento facciale.

L’Italia si distingue in Europa per la sicurezza dei pagamenti digitali. Secondo un report Mastercard, l’80% dei cittadini adotta biometria e passkey. L’Italia si attesta come eccellenza europea nella sicurezza e la fiducia nei pagamenti digitali. Le misure di protezione avanzata nel nostro Paese hanno raggiunto il 79.87%, superando la media Ue, ferma al 77%. – Notizie.com Questa percentuale ci posiziona subito dopo la Polonia, la Repubblica Ceca e la Spagna. È quanto emerso dall’analisi Mastercard European Payments League, uno studio che ha monitorato le abitudini di spesa, l’uso di tecnologie moderne e gli strumenti di protezione scelti dai consumatori europei. 🔗 Leggi su Notizie.com

