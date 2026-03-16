La Fiorentina ha vinto 4-1 contro la Cremonese allo Zini, ottenendo tre punti fondamentali nella lotta salvezza. La Cremonese, invece, ha subito la sconfitta in casa e si trova ora in zona retrocessione. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha segnato quattro volte, mentre i padroni di casa hanno realizzato un gol.

Successo viola per 4-1 allo Zini e +4 sulla zona retrocessione CREMONA - È notte fonda per la Cremonese, che perde in casa per 4-1 lo scontro salvezza con la Fiorentina ed entra in zona retrocessione. Sono Parisi, Piccoli, Dodò e Gudmundsson a mettere il sigillo su una vittoria fondamentale per la formazione allenata da Vanoli. Il primo acuto è dei grigiorossi, che dopo nemmeno due minuti vanno vicini al vantaggio quando De Gea neutralizza un sinistro ravvicinato di Bonazzoli. Dopo una fase di equilibrio, a sbloccare il punteggio sono i toscani al 25'. Mandragora allarga sulla destra per Parisi, che entra in area e calcia con il destro bucando Audero, in parte colpevole dopo una lieve deviazione di Floriani Mussolini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lo scontro salvezza va alla Fiorentina, notte fonda per la Cremonese

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