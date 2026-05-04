DIRETTA Roma-Fiorentina 2-0 Wesley raddoppia

Nella partita tra Roma e Fiorentina, il punteggio attuale è di 2-0 in favore dei giallorossi. Al minuto 18, si registra un'azione orchestrata da Soulè, il quale scambia palla con Celik sulla destra dell’area avversaria. Poco dopo, Wesley ha segnato il secondo gol per la squadra di casa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA18' Azione manovrata da Soulè, che dialoga con Celik sulla destra dell'area. Il terzino appoggia poi nuovamente per l'argentino, che tocca il pallone per Wesley, che di prima intenzione calcia in porta col destro piazzando il pallone nell'angolino dove De Gea.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Diretta gol Serie A LIVE: Roma Fiorentina 2-0, Wesley raddoppiaAkanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. DIRETTA / Udinese-Fiorentina 2-0, Davis raddoppia su rigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA81' Sta provando a farsi vedere maggiormente in avanti la squadra di Vanoli, ma l'Udinese non lascia spazi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Roma-Fiorentina 2-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!21' - Roma in completo controllo della gara, Fiorentina annichilita dall'1-2 subito negli ultimi minuti. 17' - La Fiorentina è scomparsa e concede una ripartenza ... firenzeviola.it Diretta Roma Fiorentina | Streaming video tv: classica all’Olimpico! (Serie A, oggi 4 maggio 2026)Diretta Roma Fiorentina streaming video tv, oggi 4 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultati live della partita di Serie A. ilsussidiario.net SERIE A | In campo Roma-Fiorentina - DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook #Roma- #Fiorentina, le formazioni ufficiali x.com