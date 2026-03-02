DIRETTA Udinese-Fiorentina 2-0 Davis raddoppia su rigore

Nella partita tra Udinese e Fiorentina, l'Udinese conduce con un punteggio di 2-0. Davis ha segnato il secondo gol su rigore, mentre l’azione si è svolta nel secondo tempo. La squadra di Vanoli cerca di avanzare, ma l'Udinese non permette spazi, mantenendo il controllo del gioco. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA81' Sta provando a farsi vedere maggiormente in avanti la squadra di Vanoli, ma l'Udinese non lascia spazi. 79' Ranieri stende Zaniolo e si becca il cartellino giallo.78' Ranieri verticalizza per Fabbian, che sbaglia però l'appoggio per Piccoli.75' Ultimo.