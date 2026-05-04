Diretta gol Serie A LIVE | Roma Fiorentina 2-0 Wesley raddoppia

Nella 35esima giornata di Serie A, la partita tra Roma e Fiorentina si è conclusa con il punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa. Wesley ha segnato il secondo gol, consolidando il risultato. La cronaca della partita, aggiornata in tempo reale, ha evidenziato le azioni più importanti, mentre la moviola ha analizzato i momenti controversi. La giornata ha visto sfide che si sono svolte in modo regolare e senza episodi rilevanti dal punto di vista disciplinare.

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