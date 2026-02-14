DIRETTA Como-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

La partita tra Como e Fiorentina si svolge oggi a causa di un accordo tra le due società. La gara è iniziata alle 14:58 allo stadio Sinigaglia, dove i giocatori sono entrati in campo pochi istanti fa. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

14:57 A dirigere la gara sarà Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. I suoi assistenti sono Giovanni Baccini e Mattia Politi. Il IV ufficiale designato è Davide Di Marco. Al VAR la coppia Maresca-Giua. 14:55 Fabregas schiera il Como col 4-2-3-1. davanti a Butez ci sono Vojvoda, Kempf, Ramon e Alex Valle a comporre la linea difensiva. Perrone e Da Cunha in mediana, la batteria di trequartisti è formata da Kuhn, Baturina e Nico Paz, che agiranno alle spalle di Douvikas. 14:52 Le formazioni ufficiali. Nella Fiorentina Vanoli si schiera col consueto 4-3-3. Davanti a De Gea la novità è il ritorno di Ranieri da titolare al posto di Comuzzo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

