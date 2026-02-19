DIRETTA Jagiellonia-Fiorentina 0-0 segui il live di Firenzetoday

La partita tra Jagiellonia e Fiorentina si è conclusa con un pareggio 0-0. La causa principale è il freddo intenso, con temperature sotto zero, che ha reso il campo scivoloso e difficile da giocare. La neve caduta nei giorni scorsi ha lasciato il terreno in condizioni non ideali, influenzando le azioni di gioco. I giocatori hanno faticato a mantenere il controllo del pallone e a mantenere il ritmo. La sfida ha mostrato molte difficoltà per entrambe le squadre a causa delle condizioni meteorologiche.

20:59 Il match si giocherà con una temperatura molto rigida, ben al di sotto dello zero, e su un terreno di gioco in condizioni non ottimali a causa delle nevicate dei giorni scorsi. 20:55 Nello Jagiellonia Adrian Siemieniec dovrà fare a meno del bomber Pululu e del capitano Romancuk, entrambi per squalifica. I polacchi scendono quindi in campo con un 4-4-2 così schierato: Abramowicz; Wdowik, Bernardo Vital, Pelmard, Wojtuszek; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. 20:52 Per quanto riguarda le formazioni ufficiali, nella Fiorentina Paolo Vanoli ha pensato bene di preservare diversi big in vista del match di campionato contro il Pisa.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: DIRETTA / Sassuolo-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday DIRETTA / Losanna-Fiorentina 0-0, segui il live di FirenzetodaySegui in tempo reale la sfida tra Losanna e Fiorentina, con aggiornamenti live su Firenzetoday. Losanna-Fiorentina 1-0: gol e highlights | Conference League Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Conference League, Jagiellonia-Fiorentina: pronostici, migliori quote e scommesse; Jagiellonia-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Jagiellonia-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference; Jagiellonia-Fiorentina: probabili formazioni, quando e dove vederla. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Jagiellonia Bialystok-Fiorentina, gara di andata dei playoff della Conference League 2025/26.16:03Conference League 2025/2026. Le ultime notizie sulla partita Jagiellonia Bialystok-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Pagina 0 | Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv? Sky o Dazn, orarioLa squadra di Vanoli fa visita alla formazione polacca in occasione della gara d'andata dei playoff di Conference League: le scelte ufficiali dei due allenatori ... corrieredellosport.it Partecipa all’asta di @MatchWornShirt per assicurarti la maglia indossata in Jagiellonia-Fiorentina l.mws.com/7mvRj2 #forzaviola #fiorentina #uecl x.com Segui la sfida di Conference League tra Jagiellonia e Fiorentina attraverso la diretta testuale di LaViola.it e commenta ogni azione con gli altri tifosi nella nostra Curva Virtuale https://www.laviola.it/direttamatch_id=4IfW3GR6 facebook