Diretta gol Serie A LIVE | Cristante Ndicka e Pisilli decidono Roma Cremonese

Cristante, Ndicka e Pisilli hanno segnato i gol decisivi nella partita tra Roma e Cremonese, determinando il risultato finale. La causa di questa vittoria risiede nelle azioni rapide e precise dei giocatori giallorossi, che hanno sfruttato le occasioni create nel secondo tempo. La partita ha visto un ritmo intenso e molte occasioni da rete, con la Cremonese che ha tentato di reagire senza riuscire a pareggiare. La sfida si è conclusa con la vittoria della Roma.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cristante e Ndicka decidono Roma CremoneseCristante e Ndicka hanno segnato i gol decisivi che hanno portato la Roma alla vittoria contro la Cremonese.

Diretta gol Serie A LIVE: Roma Sassuolo 2-0, finisce qui! Konè e Soulè decidono la garaLa partita tra Roma e Sassuolo si è conclusa con una vittoria dei giallorossi per 2-0, grazie alle reti di Konè e Soulè.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata, oggi 22 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica: quattro big e una sfida diretta per l'Europa nel programma di domenica 22 febbraio per la 26^ giornata. ilsussidiario.net

Serie A, Genoa-Torino 3-0. Alle 15 Atalanta-Napoli, in serata giocano Milan e RomaLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Genoa-Torino 3-0. Alle 15 Atalanta-Napoli, in serata giocano Milan e Roma ... tg24.sky.it

FULL TIME Serie A Enilive Roma-Cremonese 3-0 Fischio finale allo stadio Olimpico #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #RomCre #RomaCremonese x.com

Atmosfera da brividi nei primi minuti di Roma-Cremonese. Voi da dove seguirete il match #asroma #romanewseu #serieA #romacremonese #tifosiroma - facebook.com facebook