Uno studio pubblicato sul Lancet ha analizzato l’impatto delle sanzioni economiche in un periodo di cinquant’anni, stimando che siano state responsabili di circa 28 milioni di morti. La ricerca evidenzia che il 93% dei decessi correlati alle restrizioni riguarda persone che vivono in paesi soggetti a queste misure. Inoltre, vengono segnalati effetti significativi sulla sopravvivenza dei bambini piccoli nelle aree interessate.

? Cosa scoprirai Chi ha causato il 93% dei decessi legati alle sanzioni?. Come influenzano le restrizioni economiche la sopravvivenza dei bambini piccoli?. Perché le decisioni diplomatiche colpiscono i sistemi sanitari dei paesi sanzionati?. Quali legami esistono tra i lockdown pandemici e le sanzioni economiche?.? In Breve USA responsabili del 93% dei decessi con 26 milioni di vittime totali.. 4,6 milioni di bambini sotto i 5 anni colpiti dalle restrizioni economiche.. Cuba subisce sanzioni unilaterali da oltre 60 anni, Iran da oltre 45.. Thomas Fazi e Toby Green evidenziano impatti lockdown simili alle sanzioni economiche.. Le sanzioni economiche unilaterali hanno causato oltre 28 milioni di decessi in 50 anni di applicazione globale, secondo i dati di uno studio pubblicato su The Lancet che analizza il periodo tra il 1971 e il 2021.🔗 Leggi su Ameve.eu

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