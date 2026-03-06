Cosa mangiavano i campani 2.700 anni fa | lo rivela uno studio sui denti

Uno studio recente ha analizzato 30 denti di 10 individui trovati nella necropoli di Pontecagnano, in provincia di Salerno. I ricercatori hanno esaminato le tracce di cibo conservate nei denti di persone vissute circa 2.700 anni fa, offrendo così un quadro dettagliato sulle abitudini alimentari dell’epoca. I risultati forniscono informazioni precise su cosa consumavano le comunità locali in quel periodo storico.

L'analisi di 30 denti di 10 individui recuperati nella necropoli di Pontecagnano (Salerno) mostra cosa mangiavano le persone del luogo 2.700 anni fa, nell'Età del Ferro. I ricercatori hanno anche rilevato quali sono state le fasi della vita con picchi di stress fisiologico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I social? A volte sono un bene per i bambini, lo rivela uno studioSiamo abituati a sentir dire che passare il tempo a scorrere video e foto sia dannoso per la mente.

La dieta che fa bene al cervello: uno studio rivela i benefici del digiuno intermittenteIl digiuno intermittente è una scelta benefica per la salute del cervello, con esiti positivi per la memoria e l'attenzione, riducendo al contempo...