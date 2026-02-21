Ex cantante di Amici si sfoga sui social tanta rabbia nelle sue parole | non può fare nuova musica ecco chi è
Un ex cantante di Amici ha deciso di parlare sui social nel giorno del suo compleanno, esprimendo forte delusione per il blocco che gli impedisce di lanciare nuove canzoni. La sua voce si fa sentire con parole dure, mentre mostra il suo studio di registrazione chiuso e senza alcuna attività musicale. La sua frustrazione cresce, e si chiede quando potrà tornare a condividere la sua musica con il pubblico. La sua situazione resta irrisolta.
L’ex di Amici Holden si sfoga e svela perché non pubblica nuova musica: “Non dipende da me”Holden, ex concorrente di Amici, ha deciso di parlare sui social per spiegare perché non ha ancora pubblicato nuove canzoni.
