Federico Dimarco, difensore dell’Inter, ha commentato la vittoria dello Scudetto in un’intervista a DAZN, dedicando il successo a chi aveva messo in dubbio le sue possibilità dopo la fine della scorsa stagione. Le sue parole sono arrivate nel post-partita, subito dopo la conquista del titolo da parte dei nerazzurri. Dimarco ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e ha commentato le sue emozioni in quel momento.

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© Calcionews24.com - Dimarco si toglie più di un sassolino: «Dedico questo Scudetto a chi mi dava per finito alla fine della scorsa stagione»

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